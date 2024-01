"Es ist Zeit": Brian Austin Green ließ sich sterilisieren!

Er will kein Geheimnis mehr daraus machen. Brian Austin Green (50) ist stolzer Papa von fünf Kindern: Im Juli 2022 durfte der Schauspieler gemeinsam mit seiner Partnerin Sharna Burgess (38) ihren ersten gemeinsamen Sohn Zane Walker auf der Welt begrüßen. Aus früheren Beziehungen zu Vanessa Marcil (55) und Megan Fox (37) hat der Filmstar zudem noch vier weitere Sprösslinge. Für Brian ist die Familienplanung damit wohl abgeschlossen.

In einer aktuellen Folge des "Old-ish"-Podcasts verrät der 50-Jährige nun, dass er sich vor einiger Zeit einer Sterilisation unterzogen habe. "Zane wurde geboren und ich dachte: 'Ich denke, es ist Zeit, den Laden zu schließen'", erklärt er. Den medizinischen Eingriff habe er durchführen lassen, als sein jüngster Sohn gerade mal acht Wochen alt gewesen sei.

Dass das Leben mit so vielen Kids unter einem Dach kein Zuckerschlecken ist, machte Sharna zuletzt in einem Interview mit People deutlich. Alles unter einen Hut zu bekommen, benötige ziemlich gutes Planungsgeschick. "Man muss an Reisen, an die Schule und das Autofahren denken. An alles. Sogar an Hotelzimmer", stellte die 38-Jährige klar.

