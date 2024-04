Tori Spelling sprach mit Brian Austin Green über Ex Dean

Er ist nach all den Jahren immer noch ein wichtiger Teil ihres Lebens. Tori Spelling (50) und Brian Austin Green (50) standen in den 90ern gemeinsam für Beverly Hills, 90210 vor der Kamera. Mehr als 20 Jahre nach dem Ende der Serie haben die beiden Schauspieler immer noch ein enges Verhältnis. Die Blondine sprach mit Brian über ihren Ex-Mann Dean McDermott (57). "Ich erzähle ihm alles. Wir sind Bruder und Schwester und beste Freunde. [...] Kürzlich haben wir über meine Situation geredet und darüber, wie es ist, verliebt zu sein, verletzt zu werden, weiterzuziehen und jetzt Single zu sein – und auch über das nächste Kapitel in meinem Leben", verriet Tori in ihrem Podcast "misSPELLING".

Im vergangenen Sommer wurde bekannt, dass sich Tori und Dean nach über 17 Ehejahren getrennt haben – im März dieses Jahres reichte die 50-Jährige dann die Scheidung ein. In einer Episode ihres Podcasts packte die Seriendarstellerin aus, wie sie ihren Ex über die Scheidung informiert hatte: "Die Anwälte haben es getan. Das ist nur eine Formalität. Es ist nur das eine Blatt, das du abhaken und unterschreiben musst." Die zwei sind Eltern von fünf Kindern – die Erziehung ihrer Sprösslinge soll laut Tori "sehr gut" laufen.

Inmitten ihrer Scheidung scheint sich die Blondine auf ihren langjährigen Freund Brian also verlassen zu können. Die zwei spielten in "Beverly Hills, 90210" ein Liebespaar. Wie Tori in ihrem Podcast außerdem verriet, habe sie ernsthafte Gefühle für ihren Co-Star gehabt. "Ich sage immer, dass Brian die erste Liebe meines Lebens war", gab Tori zu. Ihre Gefühle wurden sogar noch intensiver, als sie und Brian in der Serie heirateten.

