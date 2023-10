Brian Austin Green offen über Homosexualität seines Sohnes

Für Brian Austin Green (50) läuft es derzeit im Privatleben prächtig. Gerade erst verlobte er sich mit seiner Partnerin Sharna Burgess (38). Außerdem ist der Schauspieler mittlerweile stolzer Vater von fünf Söhnen. Sein ältester Sohn Kassius steht zu seiner Homosexualität und lebt diese seit einiger Zeit offen aus. Brian sprach nun ganz ehrlich über seinen Umgang mit der sexuellen Orientierung seines Sohnes!

Im Podcast "Frosted Tips with Lance Bass" vom ehemaligen 'N Sync-Mitglied Lance Bass (44) erzählte der 50-Jährige: "Ich hatte diese Gespräche mit Kassius, in denen ich wirklich die Dinge verstehen wollte, die mir anfangs so anders erschienen." Brian kam jedoch schnell zu folgender Erkenntnis: "Du merkst: 'Oh, das ist überhaupt nicht anders. Es ist nur die Wahl deines Partners. Es betrifft mich überhaupt nicht." Der Schauspieler erklärte zudem, wie wichtig es ihm sei, diese Botschaft anderen Eltern mitzuteilen.

Für seine Einstellung erhielt Brian großes Lob von Moderator Lance, der sich selbst vor einigen Jahren als homosexuell outete. "Er hatte so viel Glück, in deiner Familie zu sein, weil so viele Kinder da draußen das nicht bekommen", erklärte der Sänger. "Und selbst wenn ihre Eltern sie akzeptieren, weiß das Kind oft, dass sie immer noch anderer Meinung sind", führte der 'N-Sync-Star aus.

