Ungewohnt knallig: Prinzessin Kate strahlt bei Rugby-Spiel!

Prinzessin Kate (41) fiel ordentlich auf! Die Gattin von Prinz William (40) gilt als absolute Fashionista – egal was die dreifache Mutter trägt, wird direkt zum Hingucker. Bester Beweis: Vor wenigen Tagen besuchte sie die BAFTA Awards und ihr Look ging im Netz viral. So waren ihre goldenen Ohrringe noch während ihres Auftrittes binnen weniger Minuten bereits ausverkauft. An dem Abend setzte sie jedoch auf eine klassische schwarz-weiße Kombi. Nun wählte Kate aber ein eher flippiges Outfit!

Am Samstag besuchten die 41-Jährige und ihr Mann ein Rugby-Spiel, in dem sich das englische und walisische Team einen spannenden Schlagabtausch lieferten. Während William einen roten Schal in den Landesfarben von Wales trug, bekannte seine Liebste anderweitig Farbe. Kate schlüpfte an diesem Tag in einen schrillen roten Mantel im Hahnentritt-Muster. Damit zeigte sie sich ungewohnt auffällig – normalerweise sieht man sie eher in gedeckte Farben gehüllt.

Kate beweist mit ihrem farbenfrohen Auftritt, dass sie eine neue Fashion-Ära für sich eingeläutet hat. In den vergangenen Wochen fand sich in ihrer Prinzessinnen-Garderobe auch immer öfter viel Buntes wieder. Laut Experten wolle die Schwägerin von Prinz Harry (38) damit zeigen, dass sie für den Titel "Prinzessin von Wales" gewappnet ist.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im Principality Stadium im Februar 2023

MEGA Prinzessin Kate im Februar 2023

Getty Images Prinzessin Kate im Januar 2023

