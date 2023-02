Eleganter und mutiger: Kates neue Style-Ära als Prinzessin

Prinzessin Kate (41) läutet eine neue Ära ein! Die Frau von Prinz William (40) begeistert mit ihren eleganten Outfits Fans weltweit. Egal, ob sie eher lässig und bodenständig auftritt oder in glamourösen Abendkleidern, sie gilt als royale Fashion-Ikone. Nun repräsentiert die Dreifach-Mama das britische Königshaus nicht mehr als Herzogin, sondern als Prinzessin. Fashion-Insider sehen einen Wandel in ihren Outfits: So kleidet Kate Middleton sich als Prinzessin!

In den letzten Monaten habe Prinzessin Kate sich vom femininen ausgestellten Kleid als Markenzeichen distanziert und gerne elegante Anzüge getragen. Ein Experte urteilte gegenüber People: "Ich denke, wirklich interessant ist die Tatsache, dass ihre Outfits eine seriösere Note haben. Sie trägt viele raffinierte Schnitte und eine sehr elegante Silhouette – ich glaube wirklich, dass es eine neue Ära in ihrem königlichen Leben markiert." Der scharlachrote Alexander McQueen-Hosenanzug, für den sie vergangenen Monat gefeiert wurde, zeige gleichzeitig, dass Kate auch experimenteller wird.

Im neongrünen Kleid sorgte die Brünette zwar für Lacher im Netz, zeigte aber auch eine mutigere Seite ihres Stils. Auch was Schmuck betrifft, würde die Prinzessin inzwischen mehr wagen: Sie halte sich zwar an einen klassischen Look, doch präsentiere nun öfter auch gewagtere, größere Ohrringe. Die Entwicklung in ihrer Garderobe ist zwar subtil, doch Experten sind sicher, dass Kate mit ihrer Kleidung zeigen möchte, dass sie für den Prinzessin-Titel gewappnet ist.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im Januar 2023

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William während ihrer USA-Reise auf einem Event in Boston, Dezember 2022

Getty Images Herzogin Kate im Dezember 2022 in Boston

