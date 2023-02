Fiona Erdmann und Mo haben sich auf Dating-App kennengelernt

Fiona Erdmann (34) verdankt ihr Liebesglück einer App! 2018 kehrte die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin Deutschland den Rücken und wanderte nach Dubai aus. Dort hat sie inzwischen eine Familie gegründet. Mit ihrem Partner Mo hat sie zwei Kinder – Sohnemann Leo und Töchterchen Neyla. Vor wenigen Wochen zeigte die Influencerin sogar erstmals das Gesicht des Mannes an ihrer Seite. Jetzt verriet Fiona außerdem, dass sie und Mo sich auf einer Dating-App kennengelernt haben!

In ihrer YouTube-Kochshow plauderte das Paar über sein Kennenlernen. Normalerweise erzählen sie immer, dass sie sich am Strand getroffen haben. Jetzt berichtete Fiona aber: "Eigentlich haben wir uns auf einer Dating-App kennengelernt.[..] Es war aber kein Tinder oder eine dieser anderen Dating-Apps. [...] Es war irgendeine arabische Dating-App, die mir jemand empfohlen hat." Die Online-Plattform, die die beiden genutzt haben, sei keine dieser "schmutzigen Dating-Apps" gewesen, sondern habe "etwas mehr Klasse" gehabt.

Dabei habe Fiona eigentlich nie daran geglaubt, ihrem Mr. Right auf einer App zu treffen. Bei Mo war es dann aber Begeisterung auf den ersten Blick. "Ich habe ihn gesehen und dachte mir: Oh, der sieht aber gut aus. Und dann haben wir uns getroffen", schwärmte sie. Das erste Date fand dann am Strand statt.

