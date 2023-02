Trotz Partner: Kader Loth hat seit Jahren keinen Sex mehr

Kader Loth (50) hat dem Bettsport abgeschworen. Die einstige Big Brother-Teilnehmerin ist seit über zehn Jahren mit dem Juwelier Ismet Atli zusammen. Die beiden haben bereits an mehreren Pärchenformaten wie zum Beispiel Das Sommerhaus der Stars oder "Mein Mann kann" teilgenommen. Auch wenn dort viel über ihre Beziehung bekannt wurde, blieb ein Detail geheim: Kader und Ismet hatten schon lange keinen Geschlechtsverkehr mehr!

Im Promiflash-Interview auf der Too Hot To Handle: Germany-Release-Party erzählte die 50-Jährige: "Ich habe seit Jahren keinen Sex. [...] Es kommt vor, dass Frauen in ihren Wechseljahren keinen Bock mehr auf Sex haben." Das sei in Partnerschaften eine Realität, über die man gar nicht spreche. "Aber man kann es ohne Sex aushalten", betonte die einstige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin.

Kader machte jedoch Andeutungen, dass ihr Partner ab und zu doch noch einen Orgasmus hat. "Isi hat zwei gesunde Hände. Er ist selber aktiv", vermutete die Berlinerin. Dann fügte sie jedoch hinzu, dass er manchmal auch tagelang nicht nach Hause komme und sie nicht genau wisse, was er in dieser Zeit treibe. "Ich habe ihm den Freiraum gegeben. Ich darf ihn nur nicht dabei erwischen – kann sein, dass er fremdflirtet", mutmaßte sie.

Anzeige

privat Ismet Atli und Kader Loth bei der Eröffnung der Bellucci Bar in Berlin

Anzeige

ActionPress Ismet Atli und Kader Loth bei der "Too Hot To Handle: Germany"- Releaseparty

Anzeige

ActionPress Ismet Atli und Kader Loth bei der Berlinale 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de