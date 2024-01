Kader Loth läuft über den Catwalk auf Berlin Fashion Week

Kader Loth (51) ist seit 25 Jahren im deutschen Reality-TV. Sie war bereits in zahlreichen Formaten zu sehen und hat sich ein Image als Trash-Ikone aufgebaut. Doch eigentlich begann ihre Karriere nicht im Fernsehen, sondern als Model.1998 wurde sie vom Männermagazin Penthouse zum Pet of the Year gewählt. Für die Berliner Fashion Week taucht Kader wieder in die Model-Welt ein.

Namilia ist ein Berliner Mode-Label, das für seine provokanten und sexy Looks auf der ganzen Welt bekannt ist. Der Reality-Star darf am 6. Februar als Model für die bekannte Marke auf der Berlin Fashion Week laufen. Kader wird die Show sowohl eröffnen als auch beenden. Im Interview mit Bild erzählt die Ex-Dschungelcamperin stolz: „Ich finde es toll, dass so ein international erfolgreiches Label mich unbedingt als ihr deutsches Aushängeschild gewinnen wollte. Damit trete ich in die Fußstapfen berühmter Weltstars.“

Die 51-Jährige will nicht nur den Catwalk erobern, auch die Musikbranche möchte sie aufmischen. Trotz ihrer Absage für den Eurovision Song Contest lässt Kader sich nicht unterkriegen. Sie wird sich künftig trotzdem primär auf das Musik machen konzentrieren.

Action Press / AEDT Kader Loth im August 2023

Lars Weber Kader Loth, Realitytstar

Action Press / Frederic Kern / Future Image Kader Loth im Mai 2023

