Frech: Kader Loth hat ihren Mann beim Fremdflirten erwischt!

Nanu, was erlaubt sich Ismet Atli denn da? Bereits seit 14 Jahren ist der Juwelier mit Kader Loth (49) zusammen – das Paar durchlebte in dieser Zeit einige Höhen und Tiefen. 2013 trennten sie sich sogar kurz, um dann jedoch wieder zusammenzufinden und 2017 auch zu heiraten. Doch jetzt entdeckte die Reality-TV-Queen auf dem Handy ihres Liebsten auffällige Nachrichten: Kader erwischte ihren Easy beim Fremdflirten!

"Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!", stellte sie gegenüber Promiflash klar – deshalb habe Kader auch in Easys Handy herumgeschnüffelt. Mit einer überraschenden Entdeckung: "Einige weibliche Verehrerinnen auf Social Media, mit denen er rumflirtet." Dafür habe ihr Mann eine knallharte Abmahnung einstecken müssen – und ist damit hoffentlich gewarnt. "Beim nächsten Mal kann er seinen Koffer packen", fand die 49-Jährige deutliche Worte.

Demnächst werden die beiden aber erst mal gemeinsam bei Das Sommerhaus der Stars zu sehen sein. In seiner ersten TV-Show hat Ismet Blut geleckt: Er träumt jetzt ebenfalls von einer Karriere im Fernsehen. "Er will nach dem Sommerhaus vom Juwelier zum Realitystar aufsteigen und an anderen TV-Formaten teilnehmen", hatte Kader ausgeplaudert.

Anzeige

privat Ismet Atli und Kader Loth bei der Eröffnung der Bellucci-Bar in Berlin

Anzeige

Wehnert, Matthias / ActionPress Kader Loth, 2020

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Kader Loth und Ismet Atli, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de