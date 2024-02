Wow! Kader Loth strahlt auf dem Catwalk der Fashion Week

Sie schwebte regelrecht über den Catwalk! Kader Loth (51) ist seit unzähligen Jahren ein erfolgreiches TV-Gesicht. Im Laufe ihrer Karriere nahm sie an Formaten wie dem Dschungelcamp, Kampf der Realitystars oder zuletzt an Temptation Island V.I.P. teil. Was viele aber nicht wissen: Kader ist damals als Model bekannt geworden. Bei der Berlin Fashion Week zeigte sie, dass sie nichts verlernt hat.

Im Rahmen der Fashion Week lief die 51-Jährige für das Label "Namilia". In einem schwarzen Einteiler mit transparenten Elementen und langer Schleppe zeigte sie, dass in ihr noch echte Modelqualitäten stecken. Lässig posierte sie am Ende des Catwalks und spielte sogar mit einigen Zuschauern. Nach einem Outfit-Wechsel stolzierte sie in einem sexy Catsuit über den Laufsteg.

Dass Kader die Show sogar eröffnen und wieder schließen durfte, machte sie richtig stolz. "Ich finde es toll, dass so ein international erfolgreiches Label mich unbedingt als ihr deutsches Aushängeschild gewinnen wollte. Damit trete ich in die Fußstapfen berühmter Weltstars", schwärmte sie im Interview mit Bild.

Getty Images Kader Loth

Getty Images Kader Loth bei der Berlin Fashion Week

Getty Images Kader Loth, TV-Persönlichkeit

