Bachelor David hätte Schwester den Krebs gern abgenommen

David Jackson sorgt direkt zum Beginn für einen emotionalen Moment. Seit Anfang März ist der Influencer als neuer Bachelor im TV zu sehen. Sein Ziel: seine Traumfrau zu finden und ihr die letzte Rose zu übergeben. Der Halb-Amerikaner ist kein Unbekannter – auf Social Media begeistert er seine Fans regelmäßig mit Fitness-Content und seinem stählernen Body. In der ersten Bachelor-Folge zeigte David aber auch direkt mal seine zerbrechliche Seite...

In der ersten Folge wird direkt klar, wie sehr David seine Familie liebt – seine Mutter hat ihn und seine beiden Schwestern alleine großgezogen. Seine Liebsten mussten jedoch schon einiges zusammen durchstehen. Davids Schwester erkrankte vor einigen Jahren an Krebs. Für den Fitness-Blogger sei das eine der prägendsten Zeiten gewesen. "Ich lag so oft abends im Bett und ich hab mir gewünscht [...] dass ich die Haare verliere, dass ich einfach in die Situation komme und sie einfach weiterleben kann", erklärte der Rosenkavalier unter Tränen.

So ungewiss und schmerzhaft dieses Kapitel für David auch gewesen sei, umso glücklicher ist er darüber, dass seine Schwester inzwischen wieder gesund ist. "Ich hab erfahren, was es wirklich bedeutet zusammenzuhalten in schwierigen, aussichtslosen Situationen", reflektierte er abschließend. Seine Familie bedeute ihm alles.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+

RTL / Frank J. Fastner Der neue Bachelor David Jackson

Instagram / dee_jaxon David Jackson, Model

RTL / Frank J. Fastner David Jackson, Bachelor 2023

