Brad Pitt kann sich mit Ines etwas Langfristiges vorstellen!

Wird es nun ernst zwischen den beiden? Seit mehreren Monaten bandeln Brad Pitt (59) und Ines De Ramon nun schon miteinander an. Nach der Trennung von Angelina Jolie (47) waren dem Schauspieler bereits mehrere Flirts nachgesagt worden. Doch mit der Ex von Paul Wesley (40) scheint mehr zu laufen, insbesondere, nachdem nun auch ihre Scheidung vom Tisch ist. Sogar die Kinder des Hollywoodstars soll die Schmuckdesignerin bereits kennengelernt haben. Nun kann sich Brad offenbar etwas Langfristiges mit Ines vorstellen!

"Er steht definitiv auf sie, und obwohl alles noch ziemlich frisch ist, sieht er Potenzial für eine langfristige Beziehung", äußert sich ein Insider gegenüber Us Weekly bezüglich Brads Gefühlen für Ines. Dabei verbringen die beiden so viel Zeit wie möglich miteinander. "Er ist gerne mit ihr zusammen, da sie eine heitere Art hat. Sie sieht immer das Gute in den Dingen und ist immer zu Abenteuern aufgelegt. Er schätzt zudem ihre entspannte und positive Art", fügt die Quelle hinzu.

Erst vor wenigen Wochen hatte der Vampire Diaries-Darsteller die Scheidung von Ines eingereicht. Dabei habe Brad seiner Liebsten offenbar mit Rat und Tat zur Seite gestanden! "Brad hat Ines während ihrer Scheidung sehr unterstützt, weil er weiß, wie es sein kann", berichtete kürzlich ein Insider. Denn der Bullet Train-Star hat bereits selbst zwei Scheidungen hinter sich.

Getty Images Brad Pitt bei der Premiere von "Babylon"

Getty Images Brad Pitt bei den Cesar Film Awards 2023

Getty Images Jennifer Aniston und Brad Pitt bei den Emmy Awards 2004

