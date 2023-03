Das denkt Andrej Mangold über neuen Bachelor David Jackson

Was hält Andrej Mangold (36) von seinem Nachfolger? Der Realitystar war 2019 auf der Suche nach der großen Liebe und stellte sich dem berühmten TV-Abenteuer: Als Bachelor ließ er mehrere Frauenherzen höherschlagen. Heute ist es wieder so weit und Neuling David Jackson ist bereit, sich neu zu verlieben und die Frau fürs Leben zu finden. Wie denkt eigentlich Andrej über den neuen Junggesellen?

Im Promiflash-Interview verriet der 36-Jährige, dass er mit David bereits Kontakt hatte, ihn aber nicht persönlich kennt. Nichtsdestotrotz schien Andrej von dem Stuttgarter mehr als angetan zu sein und schwärmte: "Was man natürlich sieht, ist ein attraktiver Kerl, hat einen Bombenkörper – er ist Sportler. Und das ist halt auch schon das, was man weiß und was man kennt." Zudem soll David ein "netter und sympathischer Typ" sein.

Ob David in der Sendung seine Traumfrau finden wird? Laut Andrej stehen die Chancen dafür nicht schlecht. Allerdings räumte er gegenüber Promiflash ein: "Ich kann mir durchaus vorstellen, dass in der Staffel gar nichts passiert und er Single ist und die Frauen ihr Ding machen – und dann war's das halt."

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+

Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold, Ex-Bachelor

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Bachelor 2023 David Jackson

Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold, TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de