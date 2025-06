Untreue: So retteten Andrej Mangold und Anni ihre Beziehung

Andrej Mangold (38) und Annika Jung sind wieder ein Paar! Dies verkündeten sie in der ersten Folge ihres gemeinsamen Podcasts "No Mercy – Keine Gnade" ganz offiziell. Nachdem sie sich im Februar getrennt hatten, wurden Gerüchte über Untreue in Umlauf gebracht. Angeblich habe die Influencerin den einstigen Rosenkavalier belogen und betrogen. Trotzdem hat das Paar schlussendlich wieder zueinandergefunden – und wie haben sie das angestellt? "Das war einfach ein Prozess. Wir haben ganz oft gesprochen, uns geöffnet", erklärt Annika in der zweiten Folge.

Andrej ergänzt die Antwort seiner Partnerin und führt weiter aus: "Viele Gespräche, viele schlaflose Nächte, viele Tränen. Der Körper hat rebelliert." Auch eine räumliche Trennung habe den beiden dabei geholfen, ihre Gedanken zu ordnen und sich zusammenzuraufen. Annika wünschte sich trotz Trennung, dass Andrej mit ihr über ihren Geburtstag einen Trip unternimmt. Dieser Bitte kam der Basketballer nach und so verschlug es die beiden nach Amsterdam. In der niederländischen Hauptstadt kamen sie sich offenbar wieder näher und konnten die vergangenen Geschehnisse aufarbeiten.

In ihrem Podcast blickte die Influencerin noch einmal auf die harte Zeit nach der Trennung zurück. Annika sprach offen über die massiven Anfeindungen, die sie im Netz aushalten musste. "Inklusive Morddrohungen, anonymen Anrufen, also wirklich das ganze Programm – könnt ihr euch nicht ausmalen", schilderte die Influencerin. Ihre klare Ansage an die Hater: "Alle Menschen, die mich attackiert haben, sollten sich zutiefst schämen. Keiner von euch weiß, was wirklich passiert ist. Es gibt generell niemandem das Recht, irgendeinem fremden Menschen den Tod zu wünschen." Trotz der heftigen Anfeindungen habe sie sich nicht unterkriegen lassen.

Instagram / dregold Annika und Andrej Mangold im Mai 2025

Action Press / Timm, Michael Andrej Mangold und Annika Jung bei der Box Gala in Berlin im September 2022

