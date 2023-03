Travis Scott soll einem Mann ins Gesicht geschlagen haben

Travis Scott (31) macht mal wieder negative Schlagzeilen. Beim Auftritt des Sängers während seines Astroworld-Festivals im November 2021 kam es zu einer tödlichen Massenpanik. Mehrere Menschen verloren dabei ihr Leben, rund 300 wurden währenddessen verletzt und über 20 mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Daraufhin verklagten mehr als 125 Opfer und deren Angehörige Travis, Rapper Drake (36) und die am Festival beteiligten Unternehmen auf umgerechnet rund 660 Millionen Euro. Nun sorgt Travis wieder für Aufsehen.

Travis hat angeblich einem Mann ins Gesicht geschlagen und einen Schaden von 12.000 US-Dollar an der Ausrüstung verursacht, wie die Polizei gegenüber Page Six berichtet. Am frühen Mittwoch soll die Polizei wegen Körperverletzung im Nebula in Midtown gerufen worden sein, wo der "Sicko Mode"-Rapper angeblich in einen verbalen Streit mit einem Tontechniker geriet, was zu einer körperlichen Auseinandersetzung führte. Das mutmaßliche Opfer klagte nicht über Schmerzen und hatte zum Zeitpunkt des Berichts keine sichtbaren Verletzungen. Der 30-Jährige soll auch eine Videoleinwand und einen Lautsprecher beschädigt haben, bevor er den Nachtclub in einem unbekannten Fahrzeug verließ.

Travis, der zwei gemeinsame Kinder mit seiner Ex Kylie Jenner (25) hat, war in den vergangenen Jahren in verschiedene rechtliche Probleme verwickelt. Unter anderem bekannte er sich im Februar 2018 als schuldig, sich im Rahmen eines Vorfalls bei einem Konzert in Arkansas im Jahr zuvor ungebührlich verhalten zu haben. Der "Butterfly Effect"-Rapper wurde außerdem im Mai 2017 wegen Anstiftung zum Aufruhr angeklagt, wobei er auf nicht schuldig plädierte.

Getty Images Travis Scott, Rapper

Getty Images Travis Scott im September 2022

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner bei den Grammys 2019

