Jazz-Legende Wayne Shorter stirbt im Alter von 89 Jahren

Traurige Nachricht über Wayne Shorter! Der Saxofonist begann seine musikalische Reise im Jahr 1959, als er sein erstes Debütalbum "Introducing Wayne Shorter" veröffentlichte. In den darauffolgenden Jahren brachte er noch viele weitere Alben heraus und konnte sich in die Herzen der Zuhörer spielen. Während seiner Karriere gewann er mehrere Grammys, vor allem im Bereich der Jazz-Musik. Doch jetzt wurde eine schmerzliche Nachricht bekannt – Wayne ist heute verstorben!

Wie das amerikanische Magazin Mirror jetzt berichtete, ist der Musiker am Donnerstagmorgen im Alter von 89 Jahren gestorben. In diesem schwierigen Moment befand er sich wohl in einem Krankenhaus in Los Angeles – es wurde jedoch noch nicht mitgeteilt, um welche Todesursache es sich dabei handelte. Aufgrund seines Alters kann allerdings vermutet werden, dass es sich um Altersschwäche handelt. Im Netz wurde Wayne nach seiner Todesnachricht bereits zahlreich gewürdigt.

Im Laufe seiner Karriere wurde er als Genie, Wegbegleiter, Visionär und einer der größten Komponisten der Welt bezeichnet. Zudem war er einer der letzten lebenden Jazzlegenden aus seinem Zeitalter und hat somit auch noch die heutige Zeit geprägt.

Getty Images Wayne Shorter im April 2014

