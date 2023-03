Nicht mehr Colleen: Sie ist jetzt euer Bachelor-Liebling!

Bereits nach der ersten Nacht der Rosen zeichnet sich ein kleiner Favoritenkreis ab! Gestern startete endlich neue Staffel von Der Bachelor! In diesem Jahr sucht David Jackson als Rosenkavalier in der Kuppelshow nach seiner Traumfrau. In Folge eins traf der Influencer erstmals auf die Ladys – vor Beginn der Show hatte Reality-TV-Sternchen Colleen Schneider die Nase bei den Fans vorn. Das hat sich nun aber geändert!

Im Rahmen einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 2. März, 17:28 Uhr] gaben insgesamt 1.204 User ihre Meinung zu den Bachelor-Girls ab. Und das Ergebnis beweist: Die Fans feiern Kandidatin Angelina nach der ersten Folge bisher am meisten – 13,9 Prozent (159 Leser) stimmten für die Beauty. Dicht hinter ihr landete Jana mit 13 Prozent (157 Votes). Platz drei konnte sich Tami mit 11,9 Prozent (142 Stimmen) sichern.

Auch Colleen gehört weiterhin zu den Favoriten, für sie stimmten dieses Mal aber nur 8,5 Prozent (102 Promiflash-Leser). Einige andere Girls gingen in Sachen Stimmen aber beinahe völlig leer aus. So bekam Saskia nur 0,6 Prozent (7 Stimmen). Den letzten Platz belegte Manina, mit einer Stimme weniger – 0,5 Prozent (6 Votes). Es bleibt spannend zu sehen, ob sich das Blatt nach der zweiten Nacht der Rosen wenden wird...

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+

Anzeige

RTL / Frank Fastner Bachelor-Kandidatin Angelina

Anzeige

RTL / Frank Fastner Bachelor-Kandidatin Jana

Anzeige

RTL / Frank Fastner Manina, Bachelor-Kandidatin 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de