Schlechteste Auftakt-Quote: "Der Bachelor" startet schwach

Der Bachelor konnte in diesem Jahr am Anfang vergleichsweise wenig Zuschauer vor die TV-Bildschirme locken. Am Mittwochabend lief die erste Folge der 13. Staffel der Kuppelshow im Fernsehen. Darin begrüßte Rosenkavalier David Jackson seine 23 Ladys, die bereits alle hin und weg von ihm waren. Doch bei den Leuten zu Hause sah das offenbar anders aus: Es schalteten zum Show-Auftakt so wenig Menschen wie noch nie ein!

Wie Quotenmeter berichtet, haben 1,57 Millionen Zuschauer die erste Bachelor-Folge im TV verfolgt. Das entsprach einem Marktanteil von 6,2 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren es 0,7 Millionen und ein Marktanteil von 12,9 Prozent. Im Vorjahr hat das deutlich besser ausgesehen. Als Dominik Stuckmann (31) seine ersten Rosen verteilt hatte, schalteten 2,13 Millionen Menschen ein, davon 1,1 Millionen jüngere. Der Gesamtmarktanteil lag damit bei 7,4 Prozent – der in der werberelevanten Zielgruppe der Zuschauer unter 50 Jahren bei 15,8 Prozent. Wie viele Menschen die Folge vorab gestreamt haben, ist unklar.

David erhofft sich, in der Show seine Traumfrau zu finden. Seine Bewerbung sei eine Bauchentscheidung gewesen. "Ich glaube fest an die große Liebe, aber habe die Partnerin fürs Leben seither über den 'konventionellen Weg' nicht finden können. Als die Möglichkeit für dieses Abenteuer aufkam, dachte ich mir: 'Warum nicht? Den Mutigen gehört die Welt!'", erzählte er gegenüber Promiflash.

