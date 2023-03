Verzweifelt? So sehr bemüht sich Danielle um den Bachelor

Danielle Hein sitzt alles andere als tatenlos rum. Am Mittwoch startete der Bachelor in die nächste Runde. 22 Frauen kämpfen in den nächsten Wochen um das Herz von David Jackson. Bereits zu Beginn waren sich die Teilnehmerinnen einig: Der Influencer aus Stuttgart kann sich eindeutig sehen lassen! Dieser Meinung war vor allem folgende Kandidatin, die nichts unversucht ließ: Danielle legte sich nämlich mächtig ins Zeug.

Nach dem ersten Aufeinandertreffen wollte der 32-Jährige die Ladys näher kennenlernen und führte erste Gespräche. Während sich das Model mit drei Frauen ganz angeregt unterhielt, kam Danielle auf eine Idee. "Ich muss ihm ein Glas Sekt bringen", erklärte sie und setzte ihr Vorhaben prompt in die Tat um. David schien den Wink mit dem Zaunpfahl verstanden zu haben und nahm dankend an: "Das ist sehr lieb von dir, nehme ich, vielen Dank."

Im Laufe des Abends machten sich die Bemühungen der 28-Jährigen bezahlbar. David kam auf Danielle zu und die zwei konnten sich abseits von dem Trubel in Ruhe unterhalten. Auch bei der Rosenverteilung ging die Blondine nicht leer aus und ist somit vorerst eine Runde weiter.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+

Anzeige

RTL Danielle Hein, "Bachelor"-Kandidatin 2023

Anzeige

RTL David Jackson, "Bachelor" 2023

Anzeige

Instagram / danielle.marie.hn Danielle Hein, "Bachelor"-Kandidatin 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de