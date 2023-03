Berichte: Loris Karius' Freundin wohl tatsächlich schwanger!

Haben sich die Gerüchte etwa bewahrheitet? Loris Karius (29) und seine neue Flamme Diletta Leotta (31) machten erst Anfang des Jahres ihre Beziehung offiziell. Kurz darauf scheint es bei den Turteltauben Schlag auf Schlag zu gehen: Im Internet kursiert ein Video, das auf einen Babybauch der italienischen Sportmoderatorin hindeutet. Bisher schweigt das Paar zu den Behauptungen – doch Berichten zufolge wurden die Neuigkeiten jetzt bestätigt!

Laut Bild-Informationen erwarten Diletta und Loris tatsächlich ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Zuvor sollen italienische Medien über eine Schwangerschaft der 31-Jährigen ausführlich berichtet haben. Ein weiteres Indiz wäre ein veröffentlichter TikTok-Clip der Beauty, in dem ihr Bauch auffällig gewölbt ist.

Auch auf Paparazzi-Schnappschüssen ist die Körpermitte der Blondine geschickt kaschiert. Bei einem Spaziergang mit Loris' Bruder und dessen Freundin wurde Diletta in einem weiten Hoodie und einer XXL-Jacke gesichtet. Dabei handelt es sich um einen recht ungewohnten Look, da Diletta in der Regel auf ziemlich knappe und enge Outfits setzt.

Instagram / loriskarius Loris Karius und Diletta Leotta im Februar 2023

TikTok / dilettaleotta Diletta Leotta im Februar 2023

Vincenzo Aloisi / MEGA Diletta Leotta und Loris Karius in Mailand im Februar 2023

