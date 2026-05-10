Name verraten: Loris Karius und Dilettas zweites Baby ist da

Nachwuchs Nummer zwei ist da! Loris Karius (32) und seine Ehefrau Diletta Leotta (34) sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Der Torhüter des FC Schalke 04 und die italienische TV-Reporterin verkündeten die freudige Nachricht auf Instagram – mit herzerwärmenden Aufnahmen aus dem Krankenhaus, auf denen das frischgebackene Elternpaar ihr Neugeborenes sowie Tochter Aria im Klinikbett in den Armen hält und strahlt. Wie der Bildunterschrift zu entnehmen ist, heißt ihr kleiner Sohn Leonardo.

Dass die Familie wachsen würde, war seit Dezember 2025 bekannt. Damals hatten Loris und Diletta die Schwangerschaft auf Instagram verkündet und dabei auch gleich verraten, wie sehr sie sich auf das zweite Kind freuen: "Dieses Weihnachten könnten wir uns kein schöneres Geschenk wünschen. Aria wird große Schwester, und unsere Herzen sind bereit, doppelt so viel Liebe zu geben." Unter dem aktuellen Beitrag zur Geburt häufen sich seitdem im Sekundentakt Glückwünsche und Herz-Emojis in der Kommentarspalte.

Für Loris und Diletta reiht sich diese Nachricht in eine lange Serie schöner Meilensteine. Im August 2023 kam Töchterchen Aria zur Welt – die Moderatorin, die für DAZN Italien vor der Kamera steht, teilte damals ein rührendes Babybauchfoto auf Instagram, auf dem Aria liebevoll eine Hand auf den Bauch der Mutter legte. Im Sommer 2024 folgte die Hochzeit des Paares, gefeiert auf der italienischen Insel Vulcano. Ihre Beziehung hatten die beiden übrigens an Silvester 2022 öffentlich gemacht, als Diletta einen gemeinsamen Schnappschuss im Netz veröffentlichte. Zuvor war Loris von 2019 bis 2021 mit Sophia Thomalla liiert gewesen.

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Instagram / dilettaleotta Diletta Leotta und Loris Karius mit ihren Kindern Leonardo und Aria, Mai 2026

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Instagram / dilettaleotta Loris Karius und Diletta Leotta

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Instagram / loriskarius Loris Karius mit seiner Tochter Aria

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