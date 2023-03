Gibt es bei Matthias Höhn und Michelle noch Liebes-Hoffnung?

Matthias Höhn (27) ist frisch getrennt. Erst vor wenigen Tagen bestätigte er überraschend, dass er und seine Freundin Michelle nicht mehr zusammen sind. Die Fans vermuteten natürlich sofort ein Liebesdrama – aktuell ist der ehemalige Berlin – Tag & Nacht-Darsteller nämlich mit seiner Ex Jenefer Riili bei Prominent getrennt zu sehen. Doch er stellte klar, dass die Mutter seines Sohnes nichts mit der Trennung zu tun habe. Außerdem steht im Raum, dass er etwas mit Kate Merlan (36) gehabt haben soll. Gibt es dann bei Matthias und Michelle vielleicht trotzdem noch Hoffnung auf ein Liebes-Comeback?

"Also man soll ja bekannterweise niemals nie sagen, deswegen mache ich das jetzt auch nicht. Aber erst mal, so kurz nach der Trennung, wenn man jetzt sagen würde 'Ja', dann hätte man sich zu dem Zeitpunkt ja auch nicht trennen müssen", erklärte er auf Instagram. Matthias sei noch nie wieder mit einer Ex zusammengekommen – und außerdem sei es mit Michelle ja auch nicht gut auseinandergegangen: "Ich glaube, den Umständen entsprechend, ist da auch nicht gegeben."

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass bei Matthias und Michelle eine Trennung im Raum stand: Im vergangenen September hatte die TV-Bekanntheit bereits mitten in der Nacht ein Trennungsstatement gepostet – das allerdings wenig später gelöscht. Kurz darauf hatte Matze erklärt, dass es sich dabei nur um einen Scherz gehandelt habe.

Anzeige

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili und Matthias Höhn im Februar 2020

Anzeige

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn und seine Freundin Michelle im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de