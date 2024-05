Beim Wiegen von Fame Fighting Challenger fliegen die Fetzen!

Heute Abend ist es endlich so weit – Fame Fighting Challenger geht in die nächste Runde! Bevor das Boxevent überhaupt starten kann, mussten die Teilnehmer erst einmal allesamt auf die Waage – und dabei wollten sich am liebsten schon die Ersten direkt an die Gurgel, wie Bild berichtet! Vor allem bei Giuliano Lorenzo Hediger und Franco Klepac geht es richtig zur Sache. Es dauert keine drei Sekunden, bis Giuliano seinen Kontrahenten wegschubst. "Ich töte dich! Du wirst den Boden küssen. Macht euch auf etwas gefasst", wütet der frischgebackene Vater. Auch zwischen Babak Cheraghpour und Nicolas Nizou knallt es richtig. Ersterer begrüßt seinen Kontrahenten mit den Worten: "Morgen kriegst du ein sehr, sehr saftiges Croissant mit Marmelade, deiner Marmelade" und spielt damit auf Nicos Blut an.

Aber auch an der weiblichen Front fliegen die Fetzen! Lena Schiwiora (27) wird Jessi Accit im Ring gegenüberstehen. Die Temptation Island-Kandidatinnen gerieten bereits bei der Pressekonferenz heftig aneinander und können sich offensichtlich auch weiterhin nicht ausstehen. "Wer hochfliegt, der fällt auch tief, und ich sehe Lena ganz tief fallen", erklärt Jessi in ihrer Kampfansage. Davon lässt sich Lena aber nicht aus der Ruhe bringen: Sie will den Streit im Ring austragen! Auch bei Sima Milena und Laura Peuker sind die Krallen bereits bis zum Anschlag ausgefahren.

Neben den bisher genannten Boxduellen gibt es noch acht weitere Teilnehmer, die sich im Ring beweisen wollen. Die Love Island-Kandidatinnen Evi Maria (29) und Alessandra Wichert (27) werden im Leichtgewicht gegeneinander antreten, genauso wie Mischa Mayer (32) und Tobias Pietrek. Jakub Merlan-Jarecki (28) und Nikola Glumac (28) haben auch noch eine offene Rechnung zu begleichen! Letzterer wirft seinem Gegner vor, sich während der Sommerhaus-Dreharbeiten rassistisch verhalten zu haben. "Er hat eine große Klappe und soll im Ring zeigen, was er kann", teilt der Ex von Gloria Glumac (31) Jakub mit. Und auch Bocc Özsu und Bucci Yok wollen es ganz genau wissen. Bei "Love Island" kämpften die Männer vor zwei Jahren um das Herz der gleichen Frau.

