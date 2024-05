Liebes-Aus bei "Gestrandet... in den Flitterwochen"-Paar!

Bei Gestrandet... in den Flitterwochen lief es zwischen den Kandidaten Jörn und Saskia eigentlich sehr harmonisch. Nachdem die beiden sich in einer Zeremonie das Jawort gegeben hatten, gaben sie ihrer frischen Beziehung in den zweiwöchigen Flitterwochen auf einer einsamen Insel eine Chance. Und tatsächlich: Zwischen den beiden blühten Gefühle auf! Nach dem Inselabenteuer verließen sie die Show sogar als Paar. Doch nun gibt es schlechte Nachrichten. "Viele fragen mich, wie es nach der Insel weitergegangen ist...", berichtet Saskia auf Instagram und stellt klar: "Jörn und ich haben den Sprung in die Realität nicht geschafft." Sie erklärt: "Wir beide mussten feststellen, dass die Gefühle, die sich auf der Insel entwickelt hatten, nicht ausgereicht haben."

Dennoch sei sie dankbar für die gemeinsame Zeit und die besonderen Erfahrungen, die sie mit dem Versicherungskaufmann sammeln durfte. Saskia macht deutlich: "Ich bereue die Entscheidung nicht!" Sie habe in der Zeit auf der Insel viel über sich lernen und auch über sich selbst hinauswachsen dürfen. Doch die gelernte Erzieherin gesteht sich auch ein: "Der Sprung in die Realität nach der Insel war krass. Erst danach habe ich so wirklich verstanden, was ich alles erlebt habe."

Die Zuschauer der Show nehmen in den Kommentaren an dem Liebes-Aus der zwei teil. "Oh Mann, das ist ja schade, dass es dann mit euch nicht geklappt hat. Ihr wart mein Lieblingspaar auf der Insel und ich hatte gehofft, es klappt auch weiterhin mit euch", bedauert ein Fan. "Für mich als Zuschauerin natürlich ultraschade zu hören, ich habe wochenlang für euch mitgefiebert", findet ein anderer. Kandidatin Nadine, die Show gemeinsam mit ihrem Partner Carlo verließ, versteht Saskias Gefühlschaos nur zu gut: "Wie du sagst, man hat so viel erlebt und so viele Emotionen gehabt und so viele Erinnerungen, die einfach für immer bleiben."

Anzeige Anzeige

SAT.1/ Tan Nian Xing "Gestrandet ... in den Flitterwochen"-Kandidatin Saskia

Anzeige Anzeige

SAT.1/ Tan Nian Xing "Gestrandet ... in den Flitterwochen"-Kandidat Jörn

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Habt ihr damit gerechnet, dass Saskia und Jörn es nicht schaffen? Schon, der Übergang ins echte Leben war bestimmt nicht leicht... Nein, das überrascht mich total! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de