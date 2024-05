Hot! Lewis Hamilton präsentiert Sixpack vor Rennen in Monaco

Lewis Hamilton (39) zeigt, was er hat! Der Formel-1-Star ist für die Vorbereitung auf den Grand Prix bereits in Monte-Carlo in Monaco. Als er hier über die Piste schlendert, fällt er mit seinem Outfit auf. Der Rennfahrer trägt einen leichten, babyblauen Cardigan – und darunter nichts! Dadurch kommen der trainierte Body und die Auswahl an Tattoos besonders gut zur Geltung. Lewis ergänzt seinen Look mit weiter Hose, einer Kette um seinen Hals und hipper Sonnenbrille. Superlässig checkt der Fashionliebhaber dabei die Strecke aus, bevor es am 26. Mai ernst wird und das Rennen ansteht.

Der Rennfahrer ist bei dem Wettkampf selbst am Start. Außerdem fährt der Formel-1-Athlet ab 2025 für Ferrari und nicht länger für Mercedes. Trotzdem denkt er bereits über sein Karriere-Aus nach. Er habe mit vielen anderen Sportlern wie Boris Becker (56), Serena Williams (42) oder Michael Jordan (61) gesprochen, verrät er im GQ-Interview. "Viele von ihnen sagten: 'Als ich aufhörte, hatte ich nichts weiter geplant. Meine ganze Welt ist zusammengebrochen, weil sich alles um meine Sportart gedreht hat'", gibt Lewis preis. Er selbst möchte dieses "Loch" vermeiden, weshalb er bereits über seine Leidenschaften außerhalb der Piste nachdenkt. Nach seinem Aus als Rennfahrer wolle er sich auf die Arbeit am Film und in der Modeindustrie konzentrieren.

Wenn sein Aus kommt, wird er mit Sicherheit als Legende unter den Formel-1-Fahrern in Erinnerung bleiben. Er knackte im Laufe seiner bisherigen Karriere zahlreiche Rekorde – im Jahr 2008 wurde er erstmals Weltmeister, womit er als der Jüngste jemals in die Geschichte einging. Es folgten über die Jahre sechs weitere WM-Titel. Müssen sich Fans denn schon bald von Lewis auf der Piste verabschieden? "Ich bin nicht bereit, aber ich bin darauf vorbereitet! Ich glaube, ich habe noch fünf weitere Jahre vor mir", sagte er 2023 im Interview mit The Sun. Somit liegen wohl noch einige Rennen vor ihm.

Getty Images Lewis Hamilton auf der Rennstrecke in Monte-Carlo, Monaco

Getty Images Lewis Hamilton, 2024

