Neue Vorwürfe: Hat P. Diddy auch diese Frauen missbraucht?

P. Diddy (54) ist seit Wochen ständig in den Schlagzeilen. Erst kürzlich ist ein Video von dem Sänger aufgetaucht, in dem er seine Ex-Freundin Cassie (37) verprügeln soll – seitdem werden immer mehr Stimmen laut, die ihm Missbrauch und Vergewaltigung vorwerfen. So wie auch jetzt. Eine Frau namens April Lampros behauptet nun in Gerichtsdokumenten, die Daily Mail vorliegen, dass der Rapper sie in den frühen 1990er- und 2000er-Jahren angeblich mehrfach missbraucht und vergewaltigt haben soll.

In den Gerichtsunterlagen erzählt April von verschiedenen Vorfällen. Der Musiker soll sie beispielsweise mehrfach unter Drogen gesetzt haben. Außerdem soll er ihr gedroht haben, ihren Namen in der Branche auf die schwarze Liste setzen zu lassen, sollte sie sich mit ihm anlegen wollen. Selbst als der "Coming Home"-Interpret mit Jennifer Lopez (54) und Kim Porter (✝47) zusammen war, soll er April angeblich missbraucht haben. Insgesamt klagt sie P. Diddy in folgenden Punkten an: sexuelle Nötigung, Körperverletzung und vorsätzliche Zufügung von seelischem Leid.

Auch Crystal McKinney verklagte den 54-Jährigen. Laut Gerichtsdokumenten, die E! News vorliegen, soll er das Model 2003 in seinem Studio in New York City unter Drogen gesetzt und anschließend missbraucht haben. Der "Bad Boy For Life"-Sänger soll der Beauty vorher versprochen haben, dass sie "eines Tages groß herauskommt" und sie somit in sein Studio gelockt haben.

Getty Images Cassie Ventura und P. Diddy im Mai 2015

Getty Images P. Diddy im März 2018

