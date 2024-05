Erster Todestag: So soll Tina Turner in Erinnerung bleiben

Ein Jahr ist es nun schon her, dass Stimmwunder Tina Turner (✝83) aus dem Leben geschieden ist. Die Rock- und Soul-Legende verstarb am 24. März 2023 im Alter von 83 Jahren nach langer Krankheit eines natürlichen Todes in ihrem Heim in der Nähe von Zürich. Um die Erinnerung an sie und ihr unfassbares Talent zu bewahren, wolle man ihr nun Denkmäler und Ehrungen widmen. Anlässlich dessen fordert der kanadische Musiker Chilly Gonzales seit mehreren Monaten die Umbenennung einer Straße in der Kölner Innenstadt, wie der Kölner Generalanzeiger berichtet. Tina wohnte nämlich einst mit ihrem Ehemann Erwin Bach einige Jahre in der deutschen Stadt am Rhein. Chilly wünsche sich, dass die Richard-Wagner-Straße zukünftig als Tina-Turner-Straße begehbar ist.

Eine ähnliche Hommage plant auch Tinas Geburtsstadt Brownsville in Texas. Der Stadtrat kündigte an, dass man der "We Don't Need Another Hero"-Interpretin eine 1,80 Meter große Bronzestatue widmen wolle, die in einem Park neben der Schule aufgestellt wird, die Tina in jungen Jahren selbst besuchte. "Wir möchten sicher sein, dass wir das Erbe von Tina Turner weiterhin auf monumentale Weise würdigen. Ihre Heimatstadt zu sein, die Schule ihrer Kindheit zu retten und jetzt eine Statue auf der anderen Straßenseite aufstellen zu können [...] ist für uns nur eine weitere Möglichkeit, unseren Teil dazu beizutragen, ihr Erbe am Leben zu erhalten und mehr von ihrer Geschichte zu erzählen", erklärte der Bürgermeister, wie Gala berichtet. Und auch in der Schweiz, Tinas letzter Wahlheimat, macht man sich Gedanken um eine Ehrung. Dort wolle wohl der örtliche Förderverein eine "offizielle Stätte zu Ehren der verstorbenen Rock-Legende" im Sinne eines Tina-Tuner-Museums errichten.

Im Laufe ihrer Karriere baute sich die Musikerin eine große Fangemeinde auf. Sie war eine der bekanntesten und erfolgreichsten Sängerinnen der Welt und begeisterte ihre Fans mit Songs wie "The Best" und "What's Love Got To Do With It". Tinas Tod versetzte ihre Fans in tiefe Trauer. Mit rührenden Worten verabschiedeten sie die mehrfache Grammy-Gewinnerin im vergangenen Jahr in den sozialen Medien. "Ruhe in Frieden an die Queen of Rock'n'Roll, es ist herzzerreißend. Beileid an ihre Familie und Freunde. Ein Hoch auf Tina, du wirst schmerzlich vermisst" und "Sie war 'Simply the Best'", lauteten die Kommentare trauernder User auf Instagram.

Getty Images Tina Turner, Sängerin

Getty Images Tina Turner im September 1997

