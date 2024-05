Trotz kleinem Eis-Fauxpas: Bella Hadid verzaubert in Cannes!

Bella Hadid (27) sorgte am Donnerstag in Cannes für Aufsehen. Bei einem Spaziergang in der Sonne passierte dem Model ein Missgeschick mit einer leckeren Kugel Eis. Beim Genießen der Köstlichkeit geschah, was wohl jedem schon mal passiert ist – das geschmolzene Eis tropfte unglücklicherweise auf ihr Dekolleté. Doch davon ließ sich die Tochter von Yolanda Hadid (60) nichts anhaben. Kurzerhand tupfte sie den kleinen Fleck ab und schleckte das Eis weiter, als sei nichts gewesen – und das, obwohl mal wieder alle Blicke auf sie gerichtet waren.

Bella strahlte während ihrer entspannten Bummelei in einem rot-weißen, gerüschten Sommerkleid. Dazu kombinierte sie die passenden hohen Schuhe in Weinrot. Ihre Haare trug die Laufstegschönheit streng nach hinten gebunden. Ihrem Dutt verlieh sie aber mit einem weißen Scrunchie eine besondere Note. Mit dem Look beweist die 27-Jährige, dass der Frühling endlich da ist. In ihrer Haut fühlte sie sich augenscheinlich pudelwohl, weswegen es auch kein Wunder sein dürfte, dass sie während ihres Spaziergangs viel Aufmerksamkeit erhielt – trotz ihres kleinen Eis-Fauxpas.

Egal ob am Strand von Cannes oder auf dem roten Teppich, Bella weiß sich stets gekonnt in Szene zu setzen. Bereits am Dienstag präsentierte sich Gigi Hadids (29) Schwester im Blitzlichtgewitter der Paparazzi in einem heißen Outfit. In einer transparenten Robe ließ die Beauty ziemlich tief blicken – unter dem dünnen Stoff blitzten sogar Bellas Brustwarzen hervor. Es ist nicht das erste Mal, dass sie sich in einem eher knappen Look zeigt. Das Model hatte auch bereits für einige Kampagnen blankgezogen und ihren Fans ordentlich eingeheizt.

Doch Bella steht nicht nur auf dem roten Teppich oder beim Eiscreme-Schlemmen im Rampenlicht – auch ihre Freizeitaktivitäten macht sie zum echten Hingucker. Vor wenigen Tagen gönnte sie sich eine wohlverdiente Auszeit im exklusiven Hotel du Cap-Eden-Roc in Cannes. Umgeben von Freunden, genoss Bella die Sonne an der Mittelmeerküste und ließ die Seele in einem stylishen gepunkteten Bikini baumeln. Aktuell gönnt sich die Pferdeliebhaberin eine kleine Pause von der Model-Branche. Und diese hatte sie wohl auch bitternötig. "Nach zehn Jahren als Model habe ich gemerkt, dass ich so viel Energie, Liebe und Mühe in etwas stecke, das mir auf lange Sicht nicht unbedingt etwas zurückgibt", räumte sie im Interview mit Allure total ehrlich ein.

Bella Hadid, US-Model

Bella Hadid beim Cannes Film Festival 2024

Bella Hadid, November 2021

