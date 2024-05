Betrug um Elvis' Graceland: Riley Keough gewinnt vor Gericht

Riley Keough (34) ging vor Gericht, weil sie befürchtete, dass es sich bei der angeblichen Versteigerung des berühmten Anwesens Graceland um einen Betrugsversuch handelt. Nun hat die Enkelin von Elvis Presley (✝42) Recht bekommen und Graceland kommt nicht unter den Hammer. Durch den Gerichtsbeschluss zieht das Kreditunternehmen, das für die Versteigerung verantwortlich war, seine Ansprüche auf das Grundstück zurück. "Wie das Gericht jetzt klarstellt, waren die Ansprüche nicht berechtigt. Es wird keine Zwangsvollstreckung geben", bestätigt ein Sprecher gegenüber Page Six. Graceland werde genauso weiterbestehen wie schon in den vergangenen Jahrzehnten und vor allem seine Tore für Elvis-Fans aus aller Welt offen halten. "Graceland ist ein Teil der Gemeinde, der von der Gemeinschaft und auf der ganzen Welt geliebt wird", so der Richter.

Angefangen hatte alles nach dem Tod von Rileys Mutter Lisa Marie Presley (✝54) im Januar 2023. Das Unternehmen Naussany Investments and Private Lending behauptete, die einzige Tochter des berühmten Sängers habe 2018 einen Kredit aufgenommen, bei dem sie unter anderem Graceland als Sicherheit angegeben hatte. Den Betrag in Höhe von 3,5 Millionen Euro habe sie nicht zurückzahlen können. Deshalb sollte das Anwesen verkauft werden. Alles Quatsch, meinte Riley und klagte. "Diese Dokumente sind gefälscht", hieß es in den Gerichtsdokumenten laut WREG-TV News. Weder die Unterlagen noch die Unterschriften seien echt und auch die Firma selbst existiere nicht.

Unter Elvis-Fans hat Graceland regelrechten Kultstatus. Die Rock-'n'-Roll-Legende hatte das ikonische Haus schon 1957 erworben und dort seit jeher mit der Familie gelebt. 1977 wurde er dort leblos im Badezimmer aufgefunden – sein Grab befindet sich ebenfalls auf dem Grundstück im US-Bundesstaat Tennessee. In den 80ern öffnete Elvis' Ex-Frau Priscilla (79) die Tore von Graceland für die Welt und machte ein Museum daraus. Als Lisa Marie starb, wurde sie auf dem Grundstück neben ihrem Vater beigesetzt. Seitdem befindet sich Graceland im Besitz von Riley.

MEGA Elvis Presleys ehemaliges Wohnhaus Graceland

PictureLux Elvis und Priscilla Presley mit Baby Lisa Marie, 1968

