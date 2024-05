"Ich habe Grenzen": Kelly Rowland erklärt ihren Ausraster!

Sie stellte alles andere in den Schatten: Kelly Rowland (43) ist seit ihrem Auftritt beim Filmfestival in Cannes ein riesiges Gesprächsthema. Allerdings nicht aus den besten Gründen – die Sängerin hatte auf dem roten Teppich einen kleinen Wutausbruch. Eine Security-Dame soll ihr auf das Kleid getreten sein und sich angeblich sehr aggressiv ihr gegenüber verhalten haben. Nun meldet sich die Musikerin selbst zu Wort. "Die Frau weiß, was passiert ist. Ich weiß, was passiert ist. Aber ich habe Grenzen, und da gebe ich auch nicht einfach nach", erklärte sie gegenüber AP Entertainment. Außerdem soll sich die Security ihr gegenüber sehr viel feindseliger verhalten haben als den anderen Gästen.

Eine wirkliche Erklärung liefert Kelly allerdings nicht bei ihren Fans ab. Trotzdem deutet sie an, dass sie sich nur gewehrt hat. "Es waren andere Frauen bei diesem Event, die nicht so aussehen wie ich. Sie wurden nicht angemeckert und ihnen wurde auch nicht gesagt, sie müssten sich beeilen. Ich bin mir treu geblieben, die Dame ist sich treu geblieben. Aber das war es dann auch", erklärte das ehemalige Destiny's Child-Mitglied. Auch ihren Fans will aufgefallen sein, dass sie eine schlechtere Behandlung als die restlichen Promis abbekommen hat. "Kelly muss sich immer rechtfertigen, nur weil sie schwarz ist. Die Welt ist so ungerecht!", schreibt ein User auf X.

Kelly machte schon öfter Schlagzeilen, die ihr den Titel "Diva" verliehen. Erst im Februar dieses Jahres verließ sie frühzeitig ein Set für eine Talkshow. Ersten Berichten zufolge hat ihr die Größe ihrer Umkleidekabine nicht zugesagt! Dann soll sie genervt von den Fragen zur früheren Bandkollegin Beyoncé (42) gewesen sein. Kellys Pressevertreterin hat danach auf jeden Fall ein Statement veröffentlicht. "Ich kenne sie schon 28 Jahre und Kelly ist immer noch die gütigste, liebenswürdigste Person, die ich je getroffen habe oder die Ehre hatte, zu repräsentieren", hieß es damals.

Getty Images Kelly Rowland in Cannes, Mai 2024

Getty Images Kelly Rowland bei den Women of the Year Awards, November 2022

