Nach Fehlgeburt: Neu-Mama Antonia Elena will Mut machen!

Antonia Elena könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein! Vor wenigen Monaten erblickte ihr kleiner Sohn Noah Leon das Licht der Welt und machte sie zur stolzen Mutter. Dass die Geburt eines Kindes alles andere als selbstverständlich war, machte die Fitnessinfluencerin jetzt noch einmal auf Instagram deutlich. Denn bevor Toni ihr kleines Wunder in den Armen halten konnte, überschattete ein schlimmes Ereignis das Leben der Neu-Mama: Sie verlor im April vergangenen Jahres ihr erstes Baby in der sechsten Schwangerschaftswoche. An diese dramatische Zeit erinnert sie sich nun unter einem Beitrag zurück: "Dieser Moment war der schlimmste in meinem Leben. Da ich schon so fest darauf eingestellt war, Mama zu werden." Ihre rührenden Zeilen beendet die Fitness-Liebhaberin mit einer mutmachenden Botschaft und möchte ihren Followern mit auf den Weg geben: "Gebt die Hoffnung niemals auf und bleibt dran - es lohnt sich so sehr!"

In dieser dunklen Zeit hatten ihr vor allem neben ihrer Familie ihre Follower Kraft gegeben. "Ich wünsche dieses Gefühl niemandem und genau deshalb mache ich diesen Post, weil ich anderen Frauen Mut machen möchte. Denn als ich öffentlich darüber gesprochen habe, habe ich sehr viele Nachrichten bekommen, von Frauen, die Ähnliches oder Gleiches erlebt haben, doch nur wenige sprechen darüber", schreibt Antonia unter ihrem Beitrag weiter.

Antonia zieht den kleinen Noah ganz alleine groß. Der Vater des Kindes ist Fitness-Freak Christian Wolf. Das einstige Paar gab im August vergangenen Jahres ganz überraschend seine Trennung bekannt – und das, obwohl Toni bereits seit einigen Monaten schwanger war. "Chris und ich sind nicht mehr in einer Beziehung. Bei uns ist nichts Schlimmes vorgefallen, wir respektieren und schätzen uns gegenseitig sehr und bitten euch einfach um Rücksicht", hieß es damals auf dem Social-Media-Kanal der Sportlerin.

Anzeige Anzeige

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena und Christian Wolf im September 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Antonias Zeilen an ihre Follower? Ich finde es super! Das hilft anderen bestimmt enorm. Na ja, ob diese Worte wirklich so große Abhilfe leisten. Ich weiß ja nicht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de