Jenny Frankhauser glücklich: Mama-Alltag wird einfacher

Jenny Frankhausers (30) Baby macht große Entwicklungsschritte! Die Schwester von Daniela Katzenberger (36) schwelgt nun schon seit fast einem halben Jahr im Mamaglück: Im September kam der erste gemeinsame Sohn der Influencerin und Partner Steffen König zur Welt. Die ersten Monate mit dem kleinen Damian waren wohl sehr herausfordernd. Umso mehr freut Jenny sich nun: Ihr Baby hat das erste Mal eine Nacht durchgeschlafen!

Diese freudige Botschaft teilte die 30-Jährige in ihrer Instagram-Story. Freudestrahlend erzählte Jenny: "Heute Nacht hat er um halb zwölf die letzte Flasche getrunken [...] und dann hat er die nächste erst wieder um fünf Uhr bekommen." In Bezug auf die anstrengenden vergangenen Monate fügte sie hinzu: "Der wird so umgänglich gerade. Es wird alles so einfacher auf einmal."

Neben dem Mama-Stress leide auch Jennys Körperbild. "Manchmal, muss ich ehrlich sagen, erschrecke ich mich vor meinem Spiegelbild", hatte sie vor wenigen Tagen ebenfalls im Netz gestanden. Iris Kleins (55) Tochter war zu der Erkenntnis gekommen: "Ganz ehrlich: So dick wie aktuell war ich noch nie!"

