Nach Schwangerschaft: Jenny Frankhauser mit Body unzufrieden

Jennifer Frankhauser (30) ist gar nicht glücklich mit ihrem After-Baby-Body. Vor fünf Monaten durfte sie zusammen mit ihrem Partner Steffen König ihr erstes Baby auf der Welt begrüßen. Der kleine Damian ist der ganze Stolz der TV-Bekanntheit und wird von ihr rund um die Uhr behütet. Sie selbst bleibt dabei allerdings auf der Strecke: Jenny ist aktuell extrem unzufrieden mit ihrem Körper!

"Manchmal, muss ich ehrlich sagen, erschrecke ich mich vor meinem Spiegelbild", gestand sie in ihrer Instagram-Story. Direkt nach der Schwangerschaft habe Jenny sich zwar schlank gefühlt – doch in den vergangenen Monaten habe sie dann doch noch mal zugelegt: "Ganz ehrlich: So dick wie aktuell war ich noch nie!" Deswegen fühle sie sich gar nicht wohl in ihrer Haut und müsse dringend anfangen, Sport zu machen.

Gesagt, getan: Jenny hat nun ihr Sportprogramm gestartet. "Aber ich muss es ganz langsam angehen. Ich bin sehr ungelenkig und 'schwach' geworden, wie eingerostet, und darf meinen Körper jetzt nicht überbelasten", stellte sie klar. Dafür versuche die Schwester von Daniela Katzenberger (36) es jetzt mit Yoga.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser mit ihrem Sohn, 2022

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, Realitystar

Instagram / jenny_frankhauser Steffen König und Jenny Frankhauser mit Sohn Damian, Dezember 2022

