Sarah Ferguson stärkt Prinz Harry und Meghan den Rücken!

Sarah Ferguson (63) will sich kein Urteil erlauben! Prinz Harry (38) und seine Frau Herzogin Meghan (41) sorgen im britischen Königshaus für eine Menge Wirbel. Insbesondere in seiner Skandal-Biografie "Reserve" packte der Enkel der Queen (✝96) über die internen Geschehnisse aus. Nach diesem Aufschrei warf König Charles (74) das Paar sogar aus seiner UK-Residenz Frogmore Cottage. Die Ex-Frau von Prinz Andrew (63) hält sich aber zurück, was den Zoff angeht. Stattdessen betonte Fergie nun, Harry und Meghan nicht verurteilen zu wollen!

Im Interview mit People äußerte die 63-Jährige: "Ich glaube nicht, dass eine einzelne Person das Recht hat, über eine andere Person zu urteilen. Ich bin selbst nicht in der Position, Urteile zu fällen." Immerhin weiß Fergie, wovon sie spricht: "Ich bin mein ganzes Leben lang verurteilt worden, ich fälle kein Urteil über die Sussexes." Stattdessen versicherte Fergie, die Prinzessin Diana (✝36) sehr nah gestanden hat, dass diese sehr stolz auf ihre beiden Söhne und auch auf ihre Enkel wäre.

Sarah hatte im Laufe ihrer Zeit im britischen Königshaus nicht nur mit Skandalen für Schlagzeilen gesorgt, als sie beispielsweise 1992 in Südfrankreich geurlaubt hatte und dort barbusig ihren Liebhaber am Zeh nuckeln ließ. Auch der ständige öffentliche Vergleich mit Lady Diana machte ihr schwer zu schaffen.

Herzogin Meghan und Prinz Harry

Sarah Ferguson

Sarah Ferguson

