Ist Prinz William etwa neidisch auf seinen Bruder Harry?

Das Verhältnis zwischen Prinz William (41) und Prinz Harry (39) ist seit dessen Ausstieg aus dem Royal-Leben angespannt – doch kann es womöglich sein, dass der Mann von Prinzessin Kate (42) seinen Bruder auch etwas beneidet? Das behauptet jetzt zumindest ein Insider gegenüber Us Weekly. "William ist ein bisschen neidisch auf die Freiheiten seines Bruders", erklärt der Informant. Seit dem Rückzug aus dem Königshaus lebt Harry gemeinsam mit seiner Frau Herzogin Meghan (42) und den gemeinsamen Kids Archie (4) und Lilibet (2) fernab von Großbritannien in den USA.

Doch William soll Harry angeblich nicht nur um sein neues Leben beneiden, sondern auch um den großen Erfolg der sogenannten Invictus Games. Die Sportveranstaltung für im Einsatz verletzte Soldaten rief der Gatte von Meghan im Jahr 2014 ins Leben. Seitdem erzielte das Event immer wieder große Erfolge. "Harry hat beeindruckende Dinge getan. [...] Ich denke, dass diese internationale Bühne etwas ist, um das beide Brüder ganz klar wetteifern", vermutet ein weiterer Insider diesbezüglich.

Anfang 2020 verkündete Harry öffentlich, dass er seine royalen Pflichten niederlegt und seiner Heimat den Rücken kehrt. Daraufhin wanderte er gemeinsam mit Meghan in die USA aus. Mittlerweile haben sich die beiden ein neues Leben im sonnigen Kalifornien aufgebaut. Neben den Invictus Games hat Harry in den vergangenen Jahren unter anderem auch an seinem Buch "Reserve" und an seiner eigenen Netflix-Doku gearbeitet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, September 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Oktober 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass William Harry tatsächlich beneidet? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Nein, das glaube ich nicht. William ist mit seinem Leben in Großbritannien bestimmt sehr zufrieden. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de