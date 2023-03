Sexy auf Insta: Würde Paulina Ljubas auch OnlyFans machen?

Wie steht Paulina Ljubas (26) eigentlich zu der Erotikplattform OnlyFans? Die Reality-TV-Bekanntheit teilt auf Social Media regelmäßig Einblicke in ihren Alltag. Dabei darf es aber auch gerne mal etwas freizügiger sein: Die Brünette liebt es, sich sexy zu kleiden, und setzt ihren Traumkörper immer wieder auch in knappen Outfits in Szene. Würde Paulina noch einen Schritt weitergehen und ihren Content auch auf OnlyFans verkaufen?

Diese Frage stellte ihr ein neugieriger Fan in einer Fragerunde auf Instagram. Der Gedanke sei Paulina tatsächlich schon mal gekommen: "Bei dem, was ich hier manchmal auf Instagram so for free rauszimmere, frage ich mich auch manchmal, ob ich eigentlich noch alle Nadeln an der Tanne habe." An sich habe sie mit OnlyFans auch kein Problem, schließlich poste sie selbst gerne freizügige Fotos – das Image der Plattform habe sie aber immer ein wenig gestört. "Man verbindet das immer direkt irgendwie mit Pornos und unseriösen Sachen", erklärte die Influencerin.

Inzwischen stehe Paulina aber anders zu der Angelegenheit. "Allerdings habe ich darüber mittlerweile auch etwas meine Meinung geändert und denke tatsächlich darüber nach", kündigte die ehemalige Köln 50667-Darstellerin abschließend an.

Paulina Ljubas im Januar in Thailand

Paulina Ljubas, Influencerin

Paulina Ljubas, Reality-TV-Bekanntheit

