Sie lässt wirklich wenig Spielraum für Fantasie! Paulina Ljubas (25) sorgte zuletzt mit ihrer Temptation Island V.I.P.-Teilnahme für Schlagzeilen. In der Show ging die Influencerin Henrik Stoltenberg fremd und musste deshalb ziemlich viel Kritik einstecken. Offenbar versucht sie sich gerade mit Reisen abzulenken – und ihre Follower haben auch etwas davon. Denen liefert Paulina nämlich jede Menge heiße Schnappschüsse im Bikini. Jetzt ging sie sogar noch einen Schritt weiter...

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Ex-Köln 50667-Darstellerin nun gewagte Aufnahmen. Paulinas Hemd ist komplett durchnässt, sodass man sieht, was sie darunter trägt – und zwar einen Hauch von Nichts. So kann man tatsächlich einen Blick auf die Nippel der 25-Jährigen erhaschen. Ihre Bildunterschrift gestaltete sie ebenfalls entsprechend sexy.

"Wenn deine Vagina keinen Herzschlag bekommt, wenn du ihn siehst, dann ist er nicht der Richtige", schrieb Paulina unter die lasziven Bilder. Ist das vielleicht ein Seitenhieb gegen Henrik? Bereits vor einigen Wochen meinte die Beauty auf Social Media, wieder wie ein Teenie verliebt zu sein. Fans vermuten, dass sie und die Temptation Island-Bekanntheit Yasin Mohamed ein Paar sind.

Paulina Ljubas und Henrik Stoltenberg bei "Temptation Island V.I.P."

Paulina Ljubas, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmerin

Paulina Ljubas und Yasin Mohamed, TV-Stars

