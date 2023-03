Stefan Mross datet Freundin der Ex: Das denken die Promis

Was halten Stefan Mross' (47) Promi-Kollegen von seiner neuen Liebe? Nach der Trennung von Anna-Carina Woitschack (30) hat der Schlagerstar nun wieder eine neue Frau an seiner Seite – ausgerechnet Eva Luginger, die beste Freundin seiner Verflossenen. Ihre Liebe zelebrierten die beiden bereits in einem romantischen Urlaub und der Sänger schwärmte auch schon öffentlich von seiner neuen Flamme. Stefans Kollegen stehen der neuen Beziehung jedoch gespalten gegenüber.

Schlagerkönig Heino (84) ist hin und her gerissen. Eigentlich hatte Stefans Mutter ihm aufgetragen, ein Auge auf ihn zu haben. "Du kannst aber nicht auf ihn aufpassen. Es gibt Menschen, denen kannst du nicht beibringen, wie man sich verhalten muss. Aber was soll Stefan machen, wenn ihn die Anna-Carina verlässt. Allein bleiben und ihr nachtrauern?", fragte er sich gegenüber Bild. Dschungelkönigin Djamila Rowe (55) hingegen findet: "Die beste Freundin von der Ex ist tabu, da geht man nicht ran, das ist Netzbeschmutzung. Stefan, das macht man nicht! Solche Männer würde ich am liebsten einmal durchschütteln, damit die Gehirnwindungen richtig liegen.“

Reality-Queen Claudia Obert (61) sieht das Ganze entspannter. "Ich finde, man kann sowieso nicht genug knutschen, egal mit wem. Das steht doch in der Bibel: Du sollst nicht begehren deiner Nächsten Ehemanns – außer er gefällt dir sehr gut", meinte sie im Bild-Interview. Promi-Bodyguard Peter (67) Althoff hat eine ähnliche Meinung: "Ich weiß jetzt nicht, ob er seiner Ex eine auswischen möchte. Aber für mich ist das völlig okay. Warum soll er das nicht machen? Wo die Liebe hinfällt."

ActionPress / THÜRINGEN PRESS Anna-Carina Woitschack mit Stefan Mross bei "Immer Wieder Sonntags"

Getty Images Heino bei einem Event in Dortmund im April 2019

Getty Images Claudia Obert bei der Berlin Fashion Week im Juli 2019

