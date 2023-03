Elvis-Enkeltochter Riley Keough schlüpft in Rockstar-Rolle

Riley Keoughs (33) wurde das musikalische Talent in die Wiege gelegt! Die Schauspielerin ist die Enkeltochter von Elvis Presley (✝42). Im Alter von 15 Jahren startete sie ihre Karriere als Model. Mit 20 debütierte sie in "The Runaways" auf der Leinwand. In der Mini-Serie "Daisy Jones & The Six" ist der Promi-Spross aktuell als Rocksängerin zu sehen – eine Rolle, die Riley im Blut liegen müsste!

Nun, ich denke, ich bin musikalisch, ich habe ein gutes Ohr und ich kann eine Melodie erkennen, aber Musik war nie so mein Ding", sagte Riley in der "The Late Show with Stephen Colbert". Die 33-Jährige sei immer mehr an Film, Schauspielerei, Schreiben und Filmemachen interessiert gewesen. In ihrem neuen Projekt kombiniert sie beides. Zur Serie gibt es auch ein Musikalbum der "The Lodge"-Darstellerin und sie werde sogar auf Tour mit der Band damit gehen. "Ich hätte nie gedacht, dass ich Musik machen würde. Es ist so unglaublich", gestand die Kalifornierin weiter.

Im Interview mit Entertainment Tonight hatte Riley vor wenigen Wochen erklärt, wie sie zu den großen musikalischen Fußstapfen ihrer Familie steht. "Diesen Druck würde ich mir sicher nicht machen. Ich weiß nicht, ob ich das Erbe meines Großvaters fortführen werde – das ist eine ganz eigene Sache für mich", meinte die frischgebackene Mutter.

Getty Images Riley Keough, Reese Witherspoon und Sam Clafin im Februar 2023

Getty Images Riley Keough und Ben Smith-Petersen im Februar 2023

Getty Images Riley Keough, Schauspielerin

