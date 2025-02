"Prince Charming"-Star Kim Tränka spielt Gastrolle bei AWZ

Kim Tränka hat seit seiner Teilnahme bei Prince Charming im Jahr 2021 schon einige Realityshows ausprobiert. Nun beginnt ein neues Kapitel für den Blondschopf. Ab dem 19. Februar wird er als glamouröser Modeberater Sven bei Alles was zählt zu sehen sein. Im Gespräch mit RTL erzählt er jetzt von den Dreharbeiten: "Es ist auf jeden Fall eine spannende Herausforderung. Anfangs dachte ich, dass es nicht so schwer sein kann." Als er dann aber gemerkt habe, dass der Job doch ziemlich knifflig sein kann, habe er sich viel von seinen Kollegen abgeschaut.

Für den gelernten Automobilkaufmann geht mit dem Ausflug in die Schauspielerei ein Traum in Erfüllung. "Ich habe schon immer mit einem Auge in diese Richtung geliebäugelt", plaudert der Influencer gegenüber dem Privatsender aus. Die Chance auf die Gastrolle habe sich durch einen glücklichen Zufall ergeben. Bei einem Event begegnete er Ania Niedieck (41), die in der Show Isabelle Reichenbach verkörpert, und kam so mit den richtigen Leuten in Kontakt.

Kims Rolle stößt im Rahmen der "Alles was zählt"-Eventwoche zu der Daily hinzu. Vom 17. bis 21. Februar können sich die Fans auf besondere Highlights freuen. Kaja Schmidt-Tychsen (43), alias Jenny Steinkamp, flog dafür sogar auf eine spanische Insel. "Ich dachte, wir drehen das vor einem Greenscreen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir wirklich nach Mallorca fliegen", berichtete sie dem Sender. Ihre Rolle Jenny nutzt die Zeit auf der Insel, um Abstand von den Geschehnissen in Essen zu gewinnen. Dort setzte sie in einer vergangenen Folge die berühmte Eishalle in Brand.

Anzeige Anzeige

RTL Kim Tränka in seiner Rolle als Sven bei "Alles was zählt"

Anzeige Anzeige

RTL / Jule Zielke "Alles was zählt"-Darstellerin Kaja Schmidt-Tychsen auf Mallorca

Anzeige Anzeige

Anzeige