Offiziell: Emily Seebohm und Ryan Gallagher sind verlobt!

Bald läuten die Hochzeitsglocken bei Ryan Gallagher und seiner Emily Seebohm (30)! Die beiden hatten sich in der Reality-TV-Show "The Challenge" kennengelernt. Ende des vergangenen Jahres machten der Married at First Sight-Star und die olympische Schwimmerin ihre Liebe dann offiziell. Nur wenige Wochen später wurde schon über eine mögliche Verlobung spekuliert. Und jetzt ist es offiziell: Ryan und Emily werden heiraten!

Ryan stellte seiner Emily die Frage aller Fragen auf seiner Farm. Er überreichte ihr einen Verlobungsring mit drei Steinen: Ein großer, der die Liebe der beiden darstellen soll, der von zwei kleineren umgeben ist, die die beiden als Paar symbolisieren. Die Verlobung kam zwar ziemlich schnell, doch Ryan war sich einfach sicher mit seiner Liebsten: "Wenn man es weiß, dann weiß man es", erklärte er gegenüber Woman's Day.

Auch Emily ist überglücklich: "Ryan ist ein Gentleman und der netteste Mensch, den ich je getroffen habe. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wohin uns diese Reise führt", plaudert der Schwimm-Star aus. Ihre Hochzeit soll an der Goldküste stattfinden, doch vorher planen sie eine große Verlobungsparty.

Instagram / emcbomb Ryan Gallagher und Emily Seebohm im Dezember 2022

Instagram / emcbomb Emily Seebohm und Ryan Gallagher, TV-Stars

Instagram / emcbomb Ryan Gallagher und Emily Seebohm, 2023

