Nach Verlobung: Ryan Gallagher und Emily erwarten ein Kind

Ryan Gallagher und seine Liebste Emily Seebohm (31) verkünden wundervolle Neuigkeiten! Die beiden Realitystars hatten sich bei der Show "The Challenge" kennengelernt. Ende vergangenen Jahres machten die Turteltauben ihre Beziehung offiziell. Nur wenige Monate später bestätigten Ryan und Emily dann, dass sie sich verlobt haben. Nun machen weitere freudige News die Runde: Ryan und Emily erwarten ihr erstes gemeinsames Kind!

Das verkünden der Married at First Sight-Star und die olympische Schwimmerin mit einem süßen Video auf Instagram: Stolz präsentieren der 35-Jährige und seine Liebste Emilys Babybauch für die Kamera. "Baby Seebohm im September", schreiben die zukünftigen Eltern zu dem Clip. Die Fans sind ganz aus dem Häuschen: "Herzlichen Glückwunsch! Du wirst ein großartiger Vater sein, Ryan!" oder "Oh, das sind tolle Neuigkeiten. Herzlichen Glückwunsch an euch beide", sind nur wenige der freudigen Kommentare.

Mit Ryan scheint Emily die Liebe ihres Lebens gefunden zu haben. Im Interview mit Woman's Day schwärmt die 31-Jährige kurz nach der Bekanntgabe ihrer Verlobung: "Ryan ist ein Gentleman und der netteste Mensch, den ich je getroffen habe. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wohin uns diese Reise führt." Umso glücklicher wird die Sportlerin jetzt sein, mit ihrem Liebsten eine Familie zu gründen.

Instagram / emcbomb Emily Seebohm und Ryan Gallagher im Juli 2023

Instagram / ryangallaghergram Emily Seebohm und Ryan Gallagher im Dezember 2022

Instagram / emcbomb Emily Seebohm und Ryan Gallagher im Juli 2023

