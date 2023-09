Ryan Gallagher und seine Verlobte Emily sind Eltern geworden

Was für eine schöne Neuigkeit! Ryan Gallagher war durch die australische Show "Married at First Sight" bekannt geworden. Doch erst nach seiner Teilnahme hatte er die Frau fürs Leben gefunden: Ende 2022 hatte der TV-Star seine Beziehung mit der olympischen Schwimmerin Emily Seebohm (31) öffentlich gemacht. Seit vergangenen März sind die beiden sogar verlobt und erwarten mittlerweile auch ihr erstes Kind – nun scheint ihr Glück nahezu perfekt zu sein: Ryan und Emily sind Eltern geworden!

Wie unter anderem Daily Mail berichtet, änderte der Comedian sein Facebook-Profilbild am 13. September: Auf der Aufnahme ist er gemeinsam mit seiner Liebsten in einem Krankenhausbett zu sehen, während auf seiner Brust ihr neugeborener Sohn liegt. Freudestrahlend lächeln die frisch gebackenen Eltern in die Kamera. Inzwischen hat der Australier das Foto aber wieder ausgetauscht – der Grund ist bislang aber nicht bekannt.

In den Kommentaren soll ein User sogar einen Hinweis darauf gegeben haben, wie der Kleine heißt! "Ich hoffe, es ist alles gut gelaufen und Mama Em und Baby Sampson geht es gut. Ich schicke euch allen Liebe und Umarmungen", gratuliert ein Nutzer Ryan und Emily. Ob ihr Spross aber wirklich den Namen Sampson trägt, werden die beiden vielleicht schon bald selbst verraten.

Instagram / emcbomb Emily Seebohm und Ryan Gallagher im Juli 2023

Instagram / ryangallaghergram Emily Seebohm und Ryan Gallagher im Dezember 2022

Instagram / emcbomb Emily Seebohm und Ryan Gallagher, TV-Stars

Denkt ihr, dass sich Ryan und Emily noch ausführlich zu der Geburt ihres Babys melden werden? Ja, auf jeden Fall! Nee, ich glaube nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



