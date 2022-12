Sind Ryan Gallagher und Emily Seebohm etwa schon verlobt?

Läuten bei Ryan Gallagher und Emily Seebohm (30) demnächst die Hochzeitsglocken? Erst vor wenigen Wochen machten der einstige Married at First Sight-Teilnehmer und die Olympia-Schwimmerin ihre Liebe öffentlich, indem sie einen süßen Schnappschuss im Netz teilten. Die beiden hatten sich in der TV-Show "The Challenge" kennengelernt. Sind die Australier nun sogar schon bereit für den nächsten Schritt? Um Ryan und Emily ranken sich bereits Verlobungsgerüchte!

Wie The Herald Sun berichtete, schmieden die Turteltauben wohl schon eifrig Hochzeitspläne. Am Dienstagabend soll Emily mit einem Verlobungsring am Finger gesichtet worden sein. Und nicht nur das. Die Gäste einer Veranstaltung wollen sogar schon erste Details belauscht haben und "hörten das Paar über Hochzeitspläne im nächsten Jahr sprechen". Ob Ryan und die Profisportlerin womöglich wirklich bald vor den Traualtar schreiten werden?

Im Interview mit The Herald Sun schwärmte Emily jedenfalls in den höchsten Tönen von ihrem Partner: "Ryan ist ein Gentleman und der netteste Mensch, den ich je getroffen habe. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wohin uns diese Reise führt." Monatelang hatten sie ihre Romanze für sich behalten müssen, weil sie noch bei "The Challenge" zu sehen waren.

Instagram / ryangallaghergram Emily Seebohm und Ryan Gallagher im Dezember 2022

Instagram / emcbomb Ryan Gallagher und Emily Seebohm im Dezember 2022

Getty Images Emily Seebohm 2021 in Japan

