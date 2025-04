Ryan Gallagher und Emily Seebohm sollen sich getrennt haben

Ryan Gallagher und Emily Seebohm (32) haben sich offenbar getrennt – zwei Jahre nach ihrer Verlobung und weniger als zwei Jahre, nachdem ihr gemeinsamer Sohn Sampson zur Welt gekommen ist. Wie ein Insider nun gegenüber Sky News Australia behauptet, gehen die Sportlerin und der australische Realitystar künftig getrennte Wege. Bereits vor einigen Wochen war aufgefallen, dass sich Ryan und Emily in den sozialen Medien nicht länger folgen, was die Gerüchteküche angeheizt hatte. Ryan soll nach der Trennung sogar seinen Wohnort gewechselt haben und mittlerweile alleine in Brisbane leben. Öffentliche Erklärungen oder Stellungnahmen zu den Gründen haben beide bisher nicht abgegeben.

Laut der Quelle versuchen Emily und Ryan derzeit, einen neuen Alltag für sich und ihren kleinen Sohn zu finden. Das Wohl von Sampson stehe dabei an erster Stelle – beide legen besonderen Wert darauf, dass ihr Kind weiterhin die volle Unterstützung beider Elternteile erfährt. "Ihre oberste Priorität ist Sampson und sie wollen sicherstellen, dass er sich weiterhin von beiden Eltern unterstützt fühlt", erklärt der Informant weiter und ergänzt: "Sie hatten bisher nicht das Bedürfnis, öffentliche Statements abzugeben."

Ryan und Emily hatten ihre Beziehung Ende 2022 öffentlich gemacht und sich im März des darauffolgenden Jahres verlobt. Im Juli machten sie dann zuckersüße Neuigkeiten öffentlich: Sie erwarteten ihr erstes gemeinsames Kind. Das bestätigten sie mit einem Instagram-Video, das Emilys Babybauch zeigte. Die Geburt ihres Sohnes verkündeten sie dann im September 2023 mit einem niedlichen Foto, auf dem er zusammen mit Emily im Krankenhausbett lag – das neugeborene Baby auf seiner Brust liegend.

Instagram / ryangallaghergram Emily Seebohm und Ryan Gallagher im Dezember 2022

Instagram / emcbomb Emily Seebohm und Ryan Gallagher im Juli 2023

