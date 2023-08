"Es ist...": Emily Seebohm verrät das Geschlecht ihres Babys

Die TV-Persönlichkeit Ryan Gallagher machte 2022 seine Liebe zu der Olympia-Schwimmerin Emily Seebohm (31) öffentlich. Die beiden hatten sich in der TV-Show "The Challenger" kennen und lieben gelernt. Kurz darauf verkündeten sie schon die nächste Überraschung: Die beiden haben sich verlobt! Im Juli dieses Jahres folgten die nächsten Liebes-News: Die beiden Turteltauben offenbarten, dass sie ein Baby erwarten. Nun verraten Emily und Ryan das Geschlecht ihres Kindes!

In einem Schwarz-Weiß-Video auf Instagram ist zu erkennen, wie die Schwimmerin im Bikini und mit ihrer Babykugel auf einen Block steigt und von dort aus in den Pool springt, um ein paar Runden zu schwimmen. Als sie in das Wasser eintaucht, wird das Video farbig und man erkennt deutlich den leuchtend blauen Bikini von Emily, während sie ein paar Bahnen zieht. Sie bekommen einen Jungen! Zu dem Video schrieb sie: "Das Baby ist..."

Ihre Fans sind außer sich vor Freude. "Jaaa! Herzlichen Glückwunsch", freut sich ihre ehemalige Schwimmer-Kollegin Shayna Jack. "Das ist die beste Geschlechterverkündung", kommentiert ein Fan. Eine weitere Userin schwärmt: "Du wirst so eine tolle Mutter." "Dein Sohn hat sich die beste Mutter ausgesucht" und "Ich freue mich so sehr für euch", sind zwei weitere der positiven Kommentare, die unter ihrem Beitrag zu finden sind.

