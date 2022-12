Ryan Gallagher offenbart neue Liebe zu Olympia-Schwimmerin

Er scheint wieder frisch verliebt zu sein! Ryan Gallagher wurde 2018 durch die australische Show Married at First Sight bekannt. Seitdem rankten sich immer wieder Gerüchte um das Liebesleben des TV-Stars. Bei der Show "The Challenge", an der er teilgenommen hat, hat er nun offenbar seine neue Liebe kennengelernt: Die olympische Schwimmerin Emily Seebohm (30). Jetzt machte Ryan auch seine Beziehung zu ihr offiziell!

Auf Instagram teilte der Influencer einen süßen Schnappschuss mit seiner neuen Freundin: Darauf strahlen die beiden in die Kamera, während die Sportlerin Ryan von hinten umarmt. Auch Emily selbst teilte ein Bild mit dem 34-Jährigen und schrieb dazu: "Ich verrate euch ein kleines Geheimnis!" Die Fans der beiden waren ganz aus dem Häuschen bei diesem Liebes-Outing.

Schon vor wenigen Wochen deutete Ryan in der Radioshow "2Day FM" an, dass er die mehrfache Goldmedaillen-Gewinnerin ziemlich gut findet. "Em ist ein wunderschönes, wunderschönes Mädchen, und wenn es da eine Beziehung gäbe, wäre ich sehr glücklich", verriet er, betonte zu dem Zeitpunkt jedoch noch, dass sie nur Freunde seien.

Getty Images Emily Seebohm 2021 in Japan

Instagram / emcbomb Emily Seebohm und Ryan Gallagher, TV-Stars

Instagram / ryangallaghergram Ryan Gallagher, Reality-TV-Star

