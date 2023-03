So sehr liebt Harper Seven ihren großen Bruder Brooklyn!

Sie hat ihren großen Bruder unglaublich lieb! Harper Seven (11) ist der jüngste Spross des Beckham-Clans. Das Nesthäkchen hat drei große Brüder: Brooklyn (24), Romeo (20) und Cruz (18). Die einzige Tochter von Victoria (48) und David Beckham (47) scheint ihren ältesten Bruder, der mittlerweile mit seiner Frau in den USA lebt, schmerzlich zu vermissen. Seinen Geburtstag feierte die Familie nun aber gemeinsam. Die kleine Harper freute das sehr!

"Deine kleine Schwester liebt dich mehr, als du dir vorstellen kannst", schreibt Victoria unter zwei niedliche Schnappschüsse ihrer Kinder auf Instagram und fügt hinzu: "Dass wir an deinem Geburtstag zusammen waren, hat uns alle so glücklich gemacht." Auf einem Bild ist klar zu erkennen: Die Elfjährige hat ganz glasige Augen, während ihr Bruder sie fest an sich drückt – auch er scheint sichtlich gerührt. Auf dem anderen hält sich Harper die Hand vors Gesicht. Ein Fan merkt verständnisvoll an: "Das Schwerste daran, eine kleine Schwester zu sein, ist es, wenn dein älterer Bruder heiratet und du ihn nicht mehr so oft siehst."

Die Geschwister stehen sich wohl sehr nahe. Für seine Hochzeit im vergangenen April hat Brooklyn seine Brüder Romeo und Cruz und seinen zukünftigen Schwager Brad Peltz als Trauzeugen mit ins Boot geholt. Für seine kleine Schwester Harper hat sich der Promi-Sprössling nach Berichten von Mirror jedoch eine besonders ehrenvolle Aufgabe überlegt: Die damals Zehnjährige war die Brautjungfer von Nicola!

