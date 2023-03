"Stranger Things"-Gaten und Lizz feiern fünften Jahrestag

Gaten Matarazzo (20) ist immer noch verliebt wie am ersten Tag. Dank der Netflix-Serie Stranger Things, in der er den cleveren Dustin Henderson verkörpert, wurde der Darsteller weltberühmt. Auch im Privaten läuft es für den Schauspieler bestens. Schon in jungen Jahren hat er seine große Liebe kennengelernt und schwärmt von seiner Lizz immer wieder im Netz. Jetzt feierte Gaten schon den fünften Jahrestag mit seiner Freundin!

Via Instagram teilte der 20-Jährige mehrere Schnappschüsse von sich und seiner Liebsten – unter anderem kuschelnd vor dem Weihnachtsbaum. Dass sie nun schon für eine so lange Zeit gemeinsam durchs Leben gehen, kann Gaten selbst kaum glauben. "Heilige Scheiße. Fünf Jahre" schrieb er. Und obwohl er den Jahrestag um wenige Minuten verpasst hatte, richtete der Serienstar süße Worte an Lizz. "Danke, dass du es jeden Tag mit mir aushältst. Ich liebe dich", betonte er.

Auch Lizz selbst widmete ihrem Freund einen süßen Post an ihrem besonderen Tag. "Fünf Jahre mit diesem verrückten Spinner. Alles Gute zum Jahrestag, Sonnenschein. Hier sind ein paar lustige Erinnerungen", schrieb sie und teilte Bilder, die das Paar unter anderem gemeinsam im Urlaub zeigen.

Getty Images Gaten Matarazzo bei der Premiere von "My Father's Dragon" in London im Oktober 2022

Instagram / gatenm123 Gaten Matarazzo und seine Freundin Lizz

Instagram / lizz.yu Gaten Matarazzo und Lizz im Urlaub

