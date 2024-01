Finn Wolfhard und Gaten am "Stranger Things"-Set gesichtet

Die Dreharbeiten laufen auf Hochtouren! Seit sieben Jahren fesselt die Mystery-Serie Stranger Things die Zuschauer mit der spannenden Geschichte rund um Elfie und ihre Freunde. Nachdem es aufgrund des Streiks in Hollywood zur Verzögerung des Drehstarts gekommen war, kündigten die Macher vor wenigen Tagen den Beginn der Aufnahmen der fünften Staffel an. Finn Wolfhard (21) und Gaten Matarazzo (21) sind schon wieder in ihre Rollen vertieft!

Die beiden Star-Schauspieler wurden nun zum ersten Mal am Set der Finalstaffel gesichtet. Daily Mail liegen Schnappschüsse vor, auf denen Finn alias Mike Wheeler und Gaten als Dustin Henderson das berühmte Gebäude der Hawkins High School betreten. Sie tragen ihre typischen Klamotten: Der "Hell of a Summer"-Darsteller ist in einem langärmligen Streifen-Sweatshirt und mit schwarzer Jeans unterwegs, und der Lockenkopf hat seine Haare zu einem Vokuhila gestylt, den er unter seiner Trucker-Kappe versteckt. Selbstverständlich fehlen auch das zerrissene "Hellfire Club"-T-Shirt und die Cargohose nicht.

Einen Blick hinter die Kulissen bekamen die Fans auch schon vom Serienproduzenten Ross Duffer (39). Auf den Schnappschüssen auf Instagram sind unter anderem Joe Keery (31) und Maya Hawke (25) zu sehen, die verschmitzt grinsend eine Klappe mit der Aufschrift "'Stranger Things' Staffel 5" in die Kamera halten. Dazu schreibt Ross: "Tag 1".

Gaten Matarazzo

Finn Wolfhard

Joe Keery

